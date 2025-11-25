«Не продавайте Україну!»: мітинг у Празі перед будівлею посольства США

Перед будівлею посольства Сполучених Штатів Америки в Чехії відбувся мітинг під назвою «Ні Мюнхену 2025: Не продавайте Україну!».

Захід, за словами організаторів, є відповіддю на тиск США на Україну, щоб вона прийняла мирний план. Організатори зазначають, що подібні компроміси вже мали трагічний зворотний ефект в історії – зокрема, у 1938 році, коли світ повірив обіцянкам агресора і змусив Чехословаччину капітулювати перед нацистською Німеччиною.

До акції долучилися чеські інтелектуали, зокрема: Павел Косатік, чеський письменник, сценарист та публіцист; Мікулаш Кроупа, чеський журналіст, директор громадської організації «Post Bellum» та інші. Вони виступили з промовами перед учасниками акції під посольством США.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, до акції долучилися понад 100 людей.

Наприкінці заходу відбувся учасники стали в коло і ввімкнули ліхтарики мобільних телефонів, дехто прийшов із лампадками – таким чином люди символічно запалили світло для України. Інші принесли зі собою і тримали в руках банери з гаслами на підтримку України та прапори України, Чехії та Європейського Союзу. Також на акції лунав гімн України й Чехії.

Подію організували чеська ініціатива на підтримку України «Громадянський навігатор», громадські організації «Пульс Європи», «Volt CZ», «Маніфест 2025», «Капутін» та інші. В акції також взяли участь українські активісти, зокрема Анастасія Сігнаєвська, співзасновниця чесько-української ініціативи «Голос України».

Організатори наголошують, що поступки агресору ведуть не до миру, а до його подальших вимог. «Увесь світ заплатив жахливу ціну в 1938 році за здачу чехословацьких прикордонних фортець. Тиск на захисників з метою здачі території – це не шлях до миру, а до ще більшої війни», – заявляють ініціатори акції.

Схожі заходи відбулися також і в інших чеських містах, зокрема в Брно, Їчині, Опаві, Чеській Ліпі, Тепліце та Пржерові.

Ці акції відбулися на тлі обговорення розробленого США мирного плану.

Читайте також: У Кремлі кажуть, що не бачили оновленого мирного плану, і відмовилися коментувати переговори в Абу-Дабі

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир. Початковий проєкт пропозицій союзники Києва розцінили як «список побажань Кремля».

25 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ), де відбуваються переговори представників США та Росії, також присутня делегація України. За даними Axios, українську команду очолює начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Українці «ведуть переговори з американською та російською делегаціями».



