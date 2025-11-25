Переговори делегацій США, України та РФ тривають в Абу-Дабі – Axios

В Об’єднаних Арабських Еміратах, у місті Абу-Дабі, де відбуваються переговори представників США та Росії, також присутня делегація України, пише 25 листопада американське видання Axios із посиланням на джерела.

За даними Axios, українську команду очолює начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Українці «ведуть переговори з американською та російською делегаціями», пише Axios, не уточнюючи, чи відбуваються зустрічі в тристоронньому форматі, чи США ведуть переговори з кожною стороною окремо.

Axios також зазначає, що спочатку в Абу-Дабі планувалося проведення переговорів між російською та українською розвідками «за іншою темою», проте несподіваний приїзд туди спецпосланця президента США Дена Дрісколла змінив ситуацію.

У пресслужбі Дріскола повідомили, що переговори американців і росіян «йдуть добре» і США «залишаються оптимістичними».

В Абу-Дабі Дрісколл обговорює з представниками РФ нову версію плану Дональда Трампа, яка була скоригована за підсумками переговорів США, України та європейських країн у Женеві.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини. Територіальні питання, як передбачається, найближчими днями президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорять під час особистої зустрічі.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков раніше 25 листопада заявив, що у Москві вважають «дуже гарною основою для переговорів» початковий план Трампа. Він зазначив, що в Москві «розуміють», що в процесі консультацій США та України до плану вносяться корективи.