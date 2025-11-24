Женева замість відставки. Чому Зеленський доручив Єрмаку вести переговори?

Було 28, стало 19. Україна, ЄС і США узгоджують план досягнення миру

Переговори про «завершення війни»: «мирний план» США скоротили до 19 пунктів і 28, пише Financial Times із посиланням на джерела. Це підсумок спілкування делегацій України, США та країн Європи у Женеві.

Мирного плану з 28 пунктів «у тому вигляді, в якому його всі бачили», більше не існує, частина пунктів була виключена з нього, інші пункти змінені. Про це заявив радник голови Офісу президента України Олександр Бевз за підсумками переговорів, що відбулися 23 листопада в Женеві. Допис посадовця у фейсбуці цитують українські інформагенції (для стороннього перегляду профіль закритий, до допису мають доступ лише запрошені особи).

«Україна обговорила зі США кожний пункт запропонованого плану... жодна пропозиція української сторони не залишилася без реакції», – інформував Бевз.

Що прописують в новому варіанті угоди? Що буде з територіями України? Які шанси підписати «мирну угоду»?

Який сигнал Зеленський дав тим, що відправив Єрмака на перемовини у Женеву?

Переговори відбувалися на тлі корупційного скандалу із записами НАБУ, після оприлюднення яких Зеленский опинився перед вимогою відставки голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про необхідність відставки Єрмака говорили як представники опозиції, так і депутати з провладної фракції.

Натомість Єрмак не тільки залишився на своїй посаді, а й навіть очолив делегацію України на переговорах у Женеві щодо узгодження Україною, ЄС і США пунктів плану досягнення миру.

Про що це свідчить?

«Це свідчить тільки про те, що Андрій Єрмак був залучений до переговорів з самого початку», – каже про вибір президента Вадим Пристайко, Надзвичайний і Повноважний Посол України та Міністр закордонних справ у 2019-2020рр.

Дипломат стверджує, що тяглість у перемовинах дуже важлива, а наші партнери розуміють, що для України зараз надзвичайно важливо понад усе зберегти мир, тому всі «розбірки» вони готові відкласти на майбутнє.

Політичний сигнал?

Народний депутат «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко вважає, що призначення Єрмака головою делегації є політичним сигналом.

«Він знову сигналізує всім, що Єрмака – не здам», – сказав депутат.

Депутат фракції «Слуга Народу» Руслан Горбенко зазначив, що Єрмак – перша довірена особа у президента. Тому відправка на перемовини саме його означає, що Зеленський ставиться до них дуже серйозно.

А на запитання, чи є занепокоєння у фракції через «непропорційно велику роль» Єрмака, він відповів, що на зустрічі фракції з президентом справді піднімалися гострі питання, зокрема про кадрову політику та «плівки Міндіча».

«Фракція у майбутньому надалі буде ставити ці питання», – запевнив Горбенко.

Чому Зеленський тримається за Єрмака?

Переговори допомогли Єрмаку втриматися на посаді?

