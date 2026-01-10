«Корупція у ТЦК і випадки СЗЧ неприпустимі»: Буданов анонсував «ефективні» рішення

Корупція в системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), а також самовільне залишення частин (СЗЧ) у військах – проблеми, які негативно впливають на обороноздатність України, повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов.

«Провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. На порядку денному – протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії», – зазначив він.

За словами Буданова, зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни – неприпустимі.

«Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення», – підсумував голова ОП.

20 серпня 2024 року Рада схвалила зміни до законодавства, яким запровадила спеціальний різновид звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які в умовах воєнного стану вперше самовільно залишили військову частину або місце несення служби, повернулися та висловили готовність виконувати свій військовий обов’язок.

Норми Кримінального кодексу України передбачали, що така особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини (місця служби) для продовження військової служби та командир (начальник) військової частини надав письмову згоду на це.

4 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13260, що передбачає повернення кримінальної відповідальності для військовослужбовців за перше самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.







