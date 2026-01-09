Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

У посольстві України підтвердили, що українці є в екіпажі затриманого США танкера

Ольга Стефанішина
Ольга Стефанішина

Посолка України в США Ольга Стефанішина 9 січня підтвердила, що серед членів екіпажу затриманого Береговою охороною США судна Bella-1 (Marinera) російського тіньового флоту є українські громадяни, повідомляє інформаційна агенція «Інтерфакс-Україна».

«Ми перебуваємо в постійному контакті з американськими компетентними органами та вже поінформували Держдепартамент про необхідність забезпечення консульського доступу до наших громадян. Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв’язку з українськими громадянами», – написала Стефанішина в закритому телеграм-каналі, не уточнивши, про яку кількість українців ідеться.

Військові США після тижневого переслідування захопили нафтовий танкер Marinera (раніше називався Bella 1), який ішов під прапором РФ. Велика Британія надала підтримку зусиллям США. Згодом стало відомо, що танкер належить російській компанії «Буревестмарин», про це свідчать дані Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації (IMO) та російського державного реєстру юридичних осіб.

США захопили танкер «тіньового флоту» Bella-1/Marinera під прапором РФ США захопили танкер «тіньового флоту» Bella-1/Marinera під прапором РФ
Embed
США захопили танкер «тіньового флоту» Bella-1/Marinera під прапором РФ
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:01:06 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Пізніше Південне командування США повідомило про захоплення в Карибському морі бездержавного судна Sophia, а згодом і танкера Olina, які також належали до тіньового флоту РФ та перебували під санкціями.

ЗМІ повідомляли про наявність українців серед членів екіпажу цих суден. Посольство України в США надіслало офіційний запит щодо наявності громадян України серед членів екіпажів танкерів, раніше затриманих США.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG