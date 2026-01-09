У посольстві України підтвердили, що українці є в екіпажі затриманого США танкера

Посолка України в США Ольга Стефанішина 9 січня підтвердила, що серед членів екіпажу затриманого Береговою охороною США судна Bella-1 (Marinera) російського тіньового флоту є українські громадяни, повідомляє інформаційна агенція «Інтерфакс-Україна».

«Ми перебуваємо в постійному контакті з американськими компетентними органами та вже поінформували Держдепартамент про необхідність забезпечення консульського доступу до наших громадян. Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв’язку з українськими громадянами», – написала Стефанішина в закритому телеграм-каналі, не уточнивши, про яку кількість українців ідеться.

Військові США після тижневого переслідування захопили нафтовий танкер Marinera (раніше називався Bella 1), який ішов під прапором РФ. Велика Британія надала підтримку зусиллям США. Згодом стало відомо, що танкер належить російській компанії «Буревестмарин», про це свідчать дані Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації (IMO) та російського державного реєстру юридичних осіб.

Пізніше Південне командування США повідомило про захоплення в Карибському морі бездержавного судна Sophia, а згодом і танкера Olina, які також належали до тіньового флоту РФ та перебували під санкціями.

ЗМІ повідомляли про наявність українців серед членів екіпажу цих суден. Посольство України в США надіслало офіційний запит щодо наявності громадян України серед членів екіпажів танкерів, раніше затриманих США.



