ЗМІ: США затримали танкер Olina у Карибському морі

США затримали нафтовий танкер Olina у Карибському морі

Берегова охорона США затримала нафтовий танкер Olina неподалік Трінідада і Тобаго, повідомляють агенція Reuters та видання WSJ з посиланням на джерела та дані компанії Vanguard.

Reuters уточнює, що операція із захоплення танкера ще триває.

Минулого тижня танкер Olina вийшов з Венесуели повністю завантажений нафтою у складі флотилії невдовзі після того, як США затримали президента Венесуели Ніколаса Мадуро 3 січня, і судно повернулося повністю завантаженим до Венесуели, повідомило джерело агентства в галузі.

Співрозмовники журналістів повідомили, що танкер хибно ходив під прапором Східного Тимору.

Як зазначає The Bell, реєстраційний номер Olina збігається з номером танкера Minerva M, який знаходиться під санкціями США, ЄС та Великобританії як частина російського «тіньового флоту».

Американські військові 7 січня затримали два танкери «тіньового флоту»: Bella 1 (Marinera) та Sophia. Обидва судна перебувають у списках санкцій міністерства фінансів США через перевезення підсанкційної іранської, венесуельської та російської нафти.

Наприкінці грудня Берегова охорона США спробувала затримати в Карибському морі танкер Bella 1, що йшов під панамським прапором і прямував до Венесуели. Екіпаж, що складається з громадян Росії, України та Індії, відмовився підкорятися вимогам американських військових та змінив курс, після чого Берегова охорона розпочала його переслідування. Члени екіпажу танкера намалювали на своєму борту прапор Росії. Через кілька днів після інциденту судно було перейменовано на Marinera та внесено до Російського морського реєстру судноплавства.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс після затримання судна заявив, що це був «фальшивий російський танкер». «Вони намагалися видати себе за російський нафтовий танкер, щоб обійти санкційний режим», – сказав він в інтерв’ю Fox News.

Після захоплення танкера мінстерство транспорту РФ опублікувало заяву, в якій ішлося про те, що Bella 1 отримав тимчасовий дозвіл на плавання під прапором Росії. У відомстві заявили, що відповідно до норм Конвенції ООН з морського права 1982 року, «у відкритому морі діє режим свободи судноплавства, і жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, які належним чином зареєстровані в юрисдикціях інших держав».