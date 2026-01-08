«Перевіряємо інформацію з американською стороною» – МЗС про українців на борту затриманого США танкера

У Міністерстві закордонних справ України 8 січня заявили, що перевіряють дані про наявність українських громадян на борту танкера Bella 1 (Marinera), затриманого американськими військовими на півночі Атлантичного океану.

«Перевіряємо інформацію з американською стороною, повернемося з коментарями пізніше після перевірки інформації», – вказали у зовнішньополітичному відомстві на запит Радіо Свобода.

Наприкінці грудня Берегова охорона США спробувала затримати в Карибському морі танкер Bella 1, що йшов під панамським прапором і який, як стверджувалося, прямував до Венесуели. Вашингтон заявляв, що судно перебуває в санкційних списках міністерства фінансів США через перевезення підсанкційної нафти. Екіпаж, що складається з громадян Росії, України та Індії, відмовився підкорятися вимогам американських військових, згодом члени екіпажу танкера намалювали на своєму борту прапор Росії. Видання The Wall Street Journal повідомляло, що Росія надіслала підводний човен та «інші військово-морські сили» для супроводу танкера.

США захопили танкер удень 7 січня між Ісландією та Британськими островами. На борт судна висадився американський десант з вертольота. Агенція Reuters повідомляла, що в безпосередній близькості від танкера та Берегової охорони США перебували російські військові судна. Віце-резидент США Джей Ді Венс після завершення операції заявив, що це був «фальшивий російський танкер». «Вони намагалися видати себе за російський нафтовий танкер, щоб обійти санкційний режим», – сказав він в інтерв’ю Fox News.