США офіційно підтвердили операції проти танкерів «тіньового флоту» Bella 1 (Marinera) та Sophia

Сполучені Штати 7 січня офційно підтвердили скоординовані операції проти суден так званого «тіньового флоту». Про це в мережі Х написала міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Згідно з її повідомленням, Берегова охорона США «провела послідовні ретельно скоординовані огляди двох танкерів «тіньового флоту» – один у північній частині Атлантичного океану, інший – у міжнародних водах поблизу Карибського басейну».

«Обидва судна – танкер Bella 1 (який змінив назву на Marinera і підняв російський прапор – ред.) та танкер Sophia – або востаннє перебували у Венесуелі, або були на шляху туди. Світові злочинці попереджені. Ви можете тікати, але вам не сховатися», – написала американська міністерка.

Європейське командування США, яке також підтвердило операцію проти судна Bella 1, наголосило, що «це захоплення підтримує прокламацію президента США, спрямовану проти суден, що перебувають під санкціями та загрожують безпеці та стабільності Західної півкулі».

Південне командування США інформувало про затримання в Карибському морі танкера Sophia.

З початку 2026 року з територіальних вод Венесуели вийшли близько 10 танкерів із нафтою та паливом, попри запроваджену США блокаду експорту, повідомляло 6 січня агентство Reuters із посиланням на галузеві джерела, документи та дані моніторингової служби TankerTrackers.

Блокаду всіх підсанкційних танкерів, які прямували до Венесуели, президент США Дональд Трамп запровадив у середині грудня. Після затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро американськими військами 3 січня Трамп заявив, що нафтове ембарго залишається чинним, додавши, що США можуть отримати вигоду з венесуельських ресурсів, а американські нафтові компанії зацікавлені у відновленні галузі.

Тіньовим флотом називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.