Трамп заявив про повну блокаду підсанкційних танкерів Венесуели

Президент США Дональд Трамп оголосив увечері у вівторок про те, що Сполучені Штати заблокують порти Венесуели для нафтоналивних танкерів, які є об'єктами санкцій. Їм буде відрізано доступ та вихід із венесуельських портів.



У повідомленні в мережі Truth Social президент Трамп написав, що він вніс венесуельську владу до списку іноземних терористичних організацій за причетність до тероризму, контрабанди наркотиків, торгівлі людьми і віддав розпорядження «про повну блокаду всіх танкерів, які є об'єктами санкцій, які прямують і залишають Венесуелу». Режим блокади здійснюватиметься «найбільшою армадою, яка коли-небудь зібрана в історії Південної Америки». Дональд Трамп, ймовірно, мав на увазі військово-морське угруповання в Карибському морі, очолюване найбільшим у світі авіаносцем Джеральд Форд, направлене в цей регіон за його вказівкою.



Як зазначають експерти, незрозуміло, скільки танкерів буде відрізано від венесуельських портів, оскільки стосовно них можуть застосовуватися різні санкції.

Минулого тижня американські військові за судовим ордером заарештували танкер, який доставляв венесуельську нафту на Кубу та Китай, але раніше був використаний для незаконного транспортування іранської нафти. Ясно, що ця блокада значно зменшить для Каракаса валютний виторг за продаж нафти.



Американський нафтовий концерн Chevron, який займається видобутком нафти у Венесуелі, в рамках виданої йому американським урядом ліцензії повідомив про те, що його операції тривають без перебоїв.



Формальна мета військово-морського угруповання США, що діє неподалік берегів Венесуели, – блокування транзиту наркотиків до Сполучених Штатів латиноамериканськими картелями через територію Венесуели. Каракас стверджує, що Вашингтон готується до вторгнення до Венесуели.