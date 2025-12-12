США запровадили санкції проти трьох членів родини Мадуро та шести танкерів

Сполучені Штати розширили санкції проти Венесуели, обмеження запроваджені щодо трьох племінників дружини президента країни Ніколаса Мадуро та шести судноплавних компаній, які здійснюють постачання венесуельської нафти.

Також обмеження стосуються шести танкерів. У міністерстві фінансів США заявили, що судна причетні до «обманних та небезпечних методів судноплавства і продовжують надавати фінансові ресурси для підживлення корумпованого наркотерористичного режиму Мадуро».

Як пише американське фінансове відомство, двоє племінників Силії Флорес – Ефраїм Антоніо Кампо Флорес та Франсіско Флорес де Фрейтас – є наркоторговцями. Зазначається, що їх називають «наркоплемінниками». У листопаді 2015 року їх було заарештовано в столиці Гаїті Порт-о-Пренсі, коли вони завершували операцію з транспортування сотень кілограмів кокаїну до США. Їх засудили за звинуваченням у наркоторгівлі, але у 2022 році звільнили за обміном ув’язненими з Венесуелою. Мінфін стверджує, що вони продовжили свою діяльність із торгівлі наркотиками.

Також до списку санкцій включили панамського бізнесмена Рамона Карретеро Наполітано, який, як стверджується, укладав «вигідні контракти з режимом Мадуро і мав різні ділові відносини з його родиною».

11 грудня президент США Дональд Трамп також повторив свою погрозу незабаром розпочати удари по ймовірних партіях наркотиків, що прямують суходолом із Венесуели до США.

Раніше США захопили біля узбережжя Венесуели нафтовий танкер Skipper. Міністерка юстиції США Пем Бонді заявила, що танкер використовувався «для перевезення венесуельської та іранської нафти, яка є об’єктом санкцій». Skipper був включений до списку санкцій США. За даними Білого дому, нафту, яку перевозив танкер, буде конфісковано.

Мадуро у відповідь заявив, що США «відкрили еру злочинного морського піратства в Карибському басейні». Він додав, що «Венесуела гарантує безпеку всіх суден, щоб гарантувати вільну торгівлю своєю нафтою по всьому світу».