Reuters: Трамп давав Мадуро тиждень, щоб залишити Венесуелу. Після цього була нова заява

Президент США Дональд Трамп під час розмови з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро давав йому тиждень, щоб залишити країну, але він відмовився, пише Reuters із посиланням на чотири джерела.

Під час дзвінка, який відбувся 21 листопада, Трамп сказав Мадуро, що той може вирушити до будь-якого обраного ним місця разом із членами своєї родини. Термін, відведений президентом США на це, минув 28 листопада, після чого Трамп написав у своїх соцмережах про закриття неба над Венесуелою.

Це оголошення не призвело до припинення рейсів цивільної авіації над Венесуелою – аеропорт Каракаса не зупиняв роботу, 2 грудня він теж продовжує відправляти і приймати рейси.

Мадуро, за даними джерел Reuters, сказав Трампу, що готовий залишити Венесуелу, але за умови, що він та члени його родини отримають повну юридичну амністію, включно зі зняттям всіх санкцій США та припиненням справи проти нього в Міжнародному кримінальному суді.

За даними Reuters, розмова тривала менш як 15 хвилин, і під час нього неї «відхилив ряд прохань» президента Венесуели. Зокрема, Мадуро попросив зняти санкції з понад 100 венесуельських чиновників, багатьох із яких США звинувачують у порушеннях прав людини, наркоторгівлі чи корупції. За словами двох джерел, президент Венесуели також попросив, щоб перехідний уряд очолив віцепрезидент Дельсі Родрігес.

Трамп підтвердив, що розмовляв із Мадуро, але не розповів подробиць. За словами трьох джерел Reuters, адміністрація Мадуро просила про ще одну телефонну розмову з президентом США.

Однією з перших про розмову Трампа та Мадуро написала газета The New York Times. За її даними, Мадуро під час цієї розмови сказав, що готовий піти у відставку протягом двох-трьох років, але Вашингтон відкинув цей план. Пізніше The Wall Street Journal додав, що Трамп пригрозив Мадуро розглянути інші варіанти, включаючи використання сили, якщо той не піде добровільно.

Відносини між США та Венесуелою різко погіршилися під час другого президентського терміну Трампа. Його адміністрація не визнає Мадуро легітимним президентом і звинувачує уряд країни у недостатній боротьбі з наркотрафіком. США відправили до Карибського басейну авіаносець «Джеральд Форд», есмінці та винищувачі, а з вересня завдали понад 20 ударів по суднах, які, як стверджується, перевозили наркотики. Внаслідок цих ударів загинули понад 80 людей. Агенція Reuters писала, що в разі нападу США Венесуела має два сценарії відповіді – партизанський опір або перетворення на «некеровану державу».