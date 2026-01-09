Морози після снігу з дощем. Погода. Чого очікувати найближчими днями?

Хуртовини позамітали снігом Європу. Циклон «Еллі» перетворив дороги на катки, перегородив заметами вулиці, а сильний вітер зробив холод ще дошкульнішим. Нідерланди і Німеччина зупинили навчання у школах. Сильна ожеледиця призвела до великої кількості дорожньо-транспортних аварій. У багатьох країнах потяги прибували із великим запізненням, а то й зовсім не ходили через обмерзання електричних ліній. У Франції через негоду вранці 9 січня сотні тисяч домогосподарств залишилися без електропостачання. Засипало снігом і Велику Британію.

Нічого з цього не оминуло Україну. Був оголошений перший (жовтий) рівень небезпеки. Тумани, ожеледиця та снігові замети паралізували рух у кількох регіонах. Через «скляні» дороги багато аварій. А країна-агресорка Росія, яка вже без одного місяця 4 роки веде повномасштабну війну, використала складні погодні умови, щоб завдати масовані ракетно-дронові удари, спрямувавши їх проти цивільного населення України.

Яка ж погода очікує нас найближчими днями?

На зміну дощу зі снігом на північ та у центральну частину України заходить арктичне повітря.

«Найближчої ночі в столиці -12 градусів, завтра вдень -10 градусів, але на вечір суботи знизиться до -14 градусів. Ожеледиця!

У неділю у Киві без опадів, ожеледиця, вночі -15, вдень -12 градусів», – повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці відома в Україні метеорологиня Наталка Діденко.

11-го січня, у неділю, найскладніші погодні умови очікуються на півдні та сході України через черговий південний циклон, що принесе сильний вітер, мокрий сніг і дощ, а отже намерзання і ожеледь.

Відносне нехолодно буде на Донеччині, Луганщині та в Криму.

А на усій іншій території запанують морози.

Протягом вихідних і усього наступного тижня температура уночі опускатиметься до 12, 15, 17, а подекуди й до 20 градусів морозу.

Але не нижче, каже Наталка Діденко.

Український гідрометеорологічний центр, повідомляє, що температура у західних областях вночі 13-18°, а вдень 9-14° морозу.

У північних, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях вночі та вдень 7-12° морозу. На Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Харківщині 11 січня вночі та вдень 5-12° морозу, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму від 2° морозу до 3° тепла.

На 12 січня у західних областях і на північному сході України синоптики прогнозують вночі невеликий сніг, а на решті території без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 7-12° морозу; на півдні та сході країни вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

10-14 січня, у зв'язку з різким зниженням температури повітря, на річках (крім української ділянки Дунаю) та водосховищах України очікується посилення льодових явищ до встановлення льодоставу, на відкритих ділянках річок можливе активне утворення шуги, на окремих ділянках – різкі коливання рівнів води, без негативних наслідків.