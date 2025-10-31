Трамп заперечив, що схвалив рішення завдати удару по Венесуелі

Президент Дональд Трамп заперечив, що він схвалив рішення завдати удару по військових цілях у Венесуелі, що суперечить повідомленню ЗМІ про те, що він дав дозвіл на атаку.

«Ні», – відповів Трамп, коли журналіст на борту Air Force One запитав його про повідомлення про те, що він розглядає можливість таких ударів.

Раніше в п’ятницю газета Miami Herald повідомила, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, удари можуть бути завдані будь-якої миті.



Відповідаючи на запитання про це повідомлення, речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що «неназвані джерела не знають, про що говорять», і будь-яка заява буде зроблена Трампом, пише Bloomberg.



Сполучені Штати посилили свою військово-морську присутність у Карибському басейні, а супутникові знімки підтверджують розгортання кораблів ВМС США USS Iwo Jima та USS Gravely, які зараз розташовані в межах досяжності Венесуели, повідомляв вранці журнал Newsweek. Офіційно ці дані не підтверджували.

На початку вересня Вашингтон розпочав кампанію ударів, спрямованих проти суден, що нібито займаються контрабандою наркотиків у Карибському басейні та східній частині Тихого океану, в результаті якої загинуло щонайменше 62 людини, було знищено 14 човнів та напівпідводний апарат.

Адміністрація Трампа розглядає невеликі човни як загрозу національній безпеці США через наркотики, які вони нібито перевозять.

Регіональна напруженість загострилася в результаті ударів, а Венесуела заявила, що Сполучені Штати планують повалення президента Ніколаса Мадуро, який звинуватив Вашингтон у «розпалюванні війни».