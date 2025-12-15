Чи витримає українська ППО тиск і удари російських ракет та дронів?

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) поспілкувалися з пілотом винищувача МіГ-29, оператором ЗРК Patriot та тими, хто збиває дрони типу «Шахед» за допомогою кулеметів та БпЛА-перехоплювачів, і проаналізували, як захищають українські міста в тилу.

За офіційними даними, в листопаді Повітряні сили ЗСУ знищили 9707 цілей. 29 листопада відбувся один з типових російських ударів по Києву та області: 36 ракет та 596 безпілотників, з яких знищено 19 ракет і 558 БпЛА. Грубо кажучи, ефективність ППО у цьому випадку щодо збитих об'єктів склала – 91%. Під час цієї ж атаки було збито 4 з 4 балістичних ракет «Іскандер-М».

Не буває легких цілей

«Балістична ціль більш швидкісна. Крилата ракета може маневрувати, змінювати траєкторію, висоту. Балістична має більш прямолінійну траєкторію. Немає легше або складніше. Все залежить від ситуації, напрямку, швидкості, висоти. Не буває легких цілей, всі цілі особливі», – розповідає оператор ЗРК Patriot Микола.

Цей комплекс єдиний в українському арсеналі здатен збивати балістику на відстані до 40 кілометрів, використовуючи ракети PAC-3. На бойовому чергуванні в Україні Patriot перебуває з весни 2023 року, тоді ж ЗРК вперше перехопив російський «Кинджал» – гіперзвукову ракету, яка, як стверджувала російська сторона, не має аналогів у світі і не може бути збита. Микола був одним із тих, хто виконував те завдання.

«Так сталося, що це взагалі перше застосування ЗРК Patriot в Україні. Це були неймовірні емоції, відчуття, що трапилося щось історичне. Після роботи ми сіли з колегою і подумали, що це реально історична подія. Після аналізу стало зрозуміло, що це була ракета «Кинджал». Це ще збільшило градус емоцій», – згадує Микола.

Протиповітряна оборона – надскладний механізм з величезною кількістю елементів. Схематично це можна зобразити так – на малих дальностях та висотах працюють мобільні вогневі групи. Дещо вище – дрони-перехоплювачі. Далі зенітні ракетні комплекси. Від Frankensam (адаптованого під західні ракети ЗРК «Бук-М1»), NASAMS чи IRIS-T до Patriot, який аеродинамічні цілі може знищувати на відстані і понад 100 кілометрів. В цій системі своє місце має і авіація.

Авіація є першою стіною

«Зазвичай авіація є першою стіною. Ми зустрічаємо, фільтруємо половину цілей, які через нас проходять. Через F-16 якщо заходило 20 «шахедів», не більше 10 вийде. F-16 їх чітко відпрацьовують. Далі їх вже будуть зустрічати МВГ (мобільні вогневі групи – ред.), дрони-перехоплювачі. А там, де сама критична інфраструктура, військові об'єкти – ЗРК», – розповідає пілот винищувача МіГ-29 (ім'я не називаємо з міркувань безпеки).

Повітряні сили ЗСУ традиційно демонструють високий відсоток знищення крилатих ракет. З балістикою дещо складніше. У жовтні Financial Times написали, що РФ модернізувала свої ракети і Patriot в Україні начебто втрачає ефективність. Мовляв, у серпні відсоток перехоплень був 37%, у вересні – знизився до 6%. Всі ці підрахунки досить умовні, оскільки не враховують головного – чи взагалі перебувала а районі, куди летіла балістика, система Patriot.

Наприклад, на основі офіційних даних ми порахували, що у листопаді було перехоплено 34% ракет «Кинджал» та «Іскандер-М». 20 з 58 запущенных по балістичній траєкторії ракет. Щоправда ця статистика не враховує удар 8 листопада, коли Росія запустила 45 ракет, 32 з них балістичні. У звіті Повітряних сил того дня йдеться про збиття 9 ракет «різних типів» без деталізації.

Щільність ударів стала більшою

«Помітно, що вони навчаються. Щільність ударів стала більшою. Тактика змінюється, але ми намагаємося пристосовуватися і навіть певним чином випереджати їхнє мислення», – розповідає оператор ЗРК Patriot.

Велику війну Україна зустріла із ЗРК С-300, «Бук М1» та іншими радянськими комплексами малої дальності. Винищувачі Су-27 та МіГ-29 також були елементом протиповітряної оборони. За даними авторитетного видання The Military Balance, станом на початок 2022 року в України було 70 таких літаків.

У 2023 році Повітряні сили отримали літаки МіГ-29 від Словаччини та Польщі. Скільки загалом радянських винищувачів нині залишається в строю, зі зрозумілих причин, невідомо. Однак вони продовжують здійснювати удари як по наземних, так і по повітряних цілях.

«Наземні простіше. Тобі подзвонили, поставили завдання, у тебе є час на підготовку. А коли ти по повітрю [працюєш], то дзвінок – і через 5 хвилин ти маєш бути в кабіні. Тобто ніякої підготовки. Це, знаєте, як в холодний душ зранку», – каже український льотчик.

Минулого року Україна почала отримувати літаки F-16 від Нідерландів, Данії, Норвегії та Бельгії. Цей процес триває, а також на озброєнні з'явилися і французькі Mirage 2000. За офіційними даними, станом на листопад українські F-16 вже знищили 300 наземних та 1300 повітряних цілей.

«Якщо брати F-16, в них найкраща електроніка. Якщо в нас злітає F-16, він точно відпрацює мінімум 6-7 цілей. Якщо Міг-29 відпрацює 2-3, я вважаю це дуже гарним успіхом. Погодні умови восени і взимку дуже погіршують наші можливості. У зв'язку з тим, що техніка і так стара, ми витискали з неї максимум протягом цих трьох років, зараз їй дуже важко», – каже льотчик.

Окрім ракет, українська авіація збиває, звісно, і «шахеди». Але робити це стає дедалі небезпечніше. Нещодавно на одному зі збитих БпЛА помітили ракету класу повітря-повітря Р-60. А ще зафіксовано випадок атаки «Шахеда» на мобільну вогневу групу, яка намагалася його перехопити. Саме МВГ досі залишаються одним із головних засобів боротьби з російськими ударними БпЛА.

Цього року Росія значно збільшила застосування «шахедів». Якщо у листопаді 2024 року по Україні було запущено близько 2500 ударних БпЛА та імітаторів, то в листопаді 2025 року у понад два рази більше. На цьому графіку на основі публічних даних від користувача соцмережі X Shahed Tracker можна побачити, що відсоток перехоплень протягом цього року дещо знизився.

«Мобільні вогневі групи будуть актуальні завжди. Наприклад, от стоїмо ми на позиції і прийшла команда переміститися на 5-10 кілометрів. Жоден комплекс ви не зможете переміститися за 10 хвилин. МВГ без проблем за 10 хвилин збирається і виїжджає, куди потрібно. Можна просто подивитися нашу статистику, скільки на мобільних вогневих групах збиттів. У відсотках це справді супер», – каже командир однієї з МВГ Повітряних сил ЗСУ Сергій.

Один із напрямків, який нині швидко розвивається – це дрони-перехоплювачі. Змінюються висоти, на яких вони працюють, швидкість та час у небі. Росте і відсоток збиття «шахедів».

Наприклад, президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку 7 вересня, заявив, що БпЛА знешкодили понад 150 російських цілей. Тоді, за даними Повітряних сил, було застосовано рекордні 810 «шахедів» та імітаторів. Фактично кожен 5-й російський дрон був знищений українським перехоплювачем.

«Ми не можемо прибрати МВГ і ставити перехоплювачі, тому що різні висоти. МВГ працюють на одних дистанціях, висотах, ми працюємо на інших», – розповідає офіцер Повітряних сил Михайло.

За його словами такі БпЛА працюють від радіолокаційної станції, яка допомагає знаходити та супроводжувати ціль. Швидкість «Шахеда» зазвичай близько 200 кілометрів на годину, відтак перехоплювач має рухатись на 50-70 кілометрів швидше.

«Ворог також не стоїть на місці, розвиває свої безпілотні системи, з'являються реактивні «шахеди». Але з цим також на даному етапі справляємося», – переконує офіцер Повітряних сил Валентин.

У листопаді президент України говорив, що до кінця місяця планується виробляти 600-800 перехоплювачів на добу. А міністр оборони Денис Шмигаль заявляв, що мета – не менше від тисячі, щоб ефективно протистояти російським дроновим атакам.

Комплексів треба більше

«Комплексів треба більше, тому що насиченість велика. Є ситуація з людьми, але люди приходять і хочуть. Стараємося мотивувати», – додає Михайло. Його побратими, коли розмова заходить про втому на четвертому році великої війни, кажуть, що чи не у всіх є дружини та діти і мотивація – забезпечити їм майбутнє у власній країні.

«Я знаходжу в собі сили і енергію у своїй родині, в своїх побратимах. Мотивація – це любов до моєї держави. Мотивація – це моя сім'я. Я хочу, щоб вона спала спокійно, щоб вдома було світло, щоб вона не боялася», – каже український льотчик.

Протиповітряна оборона це не тільки люди і їхній досвід, це ще й величезні матеріальні ресурси. І якщо проти «шахедів» Україна, схоже, знаходить рішення, розвиваючи дрони-перехоплювачі, то у боротьбі з ракетними ударами є пряма залежність від партнерів.

Наприклад, ракет для ЗРК Patriot PAC-3, які можуть збивати балістику, у США цьогоріч планували виготовити шість сотень. І, звісно, далеко не всі вони для України. Росія ж протягом 2025 року вже випустила по Україні понад 900 балістичних ракет «Іскандер-М» та «Кинджал».







