Шмигаль: Україна найближчим часом зможе застосовувати 1000 дронів-перехоплювачів на добу

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна найближчим часом зможе застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу.

«Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч – це той рівень, який РФ уже продемонструвала на практиці. Відповідно, нам треба мати не менше 1000 дронів-перехоплювачів. Цей рівень буде досягнутий. Я не можу говорити, який на сьогодні рівень, але уже найближчим часом цей рівень буде реалізований», – сказав Шмигаль на пресконференції з польським колегою Владиславом Косіняк-Камишем у Києві.



За його словами, для України – «не питання випускати 1000 дронів», але справа в кількості наземних комплексів управління, радарів, відповідних елементів, які, зокрема,використовують штучний інтелект для наведення.

«(Йдеться про) великий комплекс, і його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, згідно з графіком, рухаємося до цієї цілі, яка перед нами поставлена», – додав міністр.

На початку вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про створення ешелованої системи протидії російським «Шахедам».

У серпні Міністерство оборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 25 зразків українських безпілотних комплексів-перехоплювачів для протидії російським дронам.

У липні президент Зеленський заявив про необхідність виробництва 500–1000 перехоплювачів на добу.



