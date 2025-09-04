Доступність посилання

Сирський повідомив про створення ешелованої системи протидії російським «Шахедам»

Олександр Сирський звітував про проведення наради, присвяченої протидії російським ударним дронам

У Силах оборони триває робота з нарощування спроможностей для протидії ударним дронам «Шахед», заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 4 вересня.

Він звітував про проведення наради, присвяченої розвитку в цьому напрямку.

«Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим «Шахедам» та «Гераням». Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС», – повідомив він.

За словами головнокомандувача, він заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами БПЛА-перехоплювачів, забезпечення підрозділів дронами, підвищення ефективності боротьби з російськими дронами та наявні проблеми.


Сирський назвав напрямок протиповітряної оборони пріоритетним для держави і ЗСУ:

«Адже від результативності нашої системи «антишахедів», від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи».

За підсумками наради Сирський поставив завдання усунути недоліки та посилити роботу за напрямком дронів-перехоплювачів. Він подякував усім причетним до протиповітряної оборони, зокрема, волонтерам за «вагомий внесок у розвиток і впровадження інновацій для ефективної протидії російському повітряному тероризму».

У серпні Міністерство оборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 25 зразків українських безпілотних комплексів-перехоплювачів для протидії російським дронам.

У липні президент Зеленський заявив про необхідність виробництва 500–1000 перехоплювачів на добу.

