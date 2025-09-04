Повітряні сили повідомили про знешкодження 84 російських дронів зі 112

У ніч на 4 вересня російські військові атакували Україну 112 ударними БпЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків у Росії та з Гвардійського в окупованому Криму, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 84 ворожих БпЛА типу «Шахед» і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п’яти локаціях», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



