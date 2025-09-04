У ДСНС повідомили про наслідки нічного удару РФ по Одесі

Унаслідок нічного російського удару по Одесі із застосуванням дронів спалахнула пожежа в складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль, повідомила зранку 4 вересня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«За попередньою інформацією, на щастя, постраждалих немає. Понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії України та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання», – вказали рятувальники.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



