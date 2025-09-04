Доступність посилання

У ДСНС повідомили про наслідки нічного удару РФ по Одесі

Наслідки російського удару по Одесі, серпень 2025 року
Наслідки російського удару по Одесі, серпень 2025 року

Унаслідок нічного російського удару по Одесі із застосуванням дронів спалахнула пожежа в складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль, повідомила зранку 4 вересня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«За попередньою інформацією, на щастя, постраждалих немає. Понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії України та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання», – вказали рятувальники.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


