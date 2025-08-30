ДСНС завершило рятувальні роботи в Запоріжжі, постраждали 25 людей

У Запоріжжі завершилися аварійно-рятувальні роботи на місцях російських ударів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними служби, кількість поранених зросла до 25 людей, одна людина загинула.

«Вісім людей госпіталізовані – серед них троє дітей: 9-річний та 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина. Підрозділи ДСНС врятували 6 людей, з них одна дитина. Кількість постраждалих уточнюється», – повідомляють рятувальники.

Читайте також: Повітряні сили: Росія запустила по Україні 548 дронів і 45 ракет протягом ночі

ДСНС звітує про ліквідацію пожеж у квартирах на третіх поверхах двох житлових п’ятиповерхівок. А також зайнялися п’ять житлових будинків, станції технічного обслуговування й кафе. Психологи служби надали допомогу 26 громадянам, серед них троє дітей.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров раніше повідомляв про 24 постраждалих, з них у дев’ятьох – травми легкого ступеня тяжкості, 14 - середнього. Один чоловік у тяжкому стані.

«На зараз на обстеженні у лікарні знаходиться 10 постраждалих, госпіталізовані 6 людей. Дякую медикам та всім службам, які працювали цієї ночі, рятуючи життя. На жаль, одна жінка загинула», – заявив він.





Російські війська атакували Запоріжжя вночі проти 30 серпня. Раніше було відомо про 22 поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



