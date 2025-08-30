Повітряні сили: Росія запустила по Україні 548 дронів і 45 ракет протягом ночі

Російські війська завдали чергового масованого удару по Україні дронами й ракетами вночі проти 30 серпня, повідомляє командування Повітряних сил.

За зведенням, українські військові зафіксували загалом 582 засоби повітряного нападу протягом атаки:

537 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курська, Брянська, Міллерова, Орла, Шаталова та Приморсько-Ахтарська

8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області та Краснодарського краю

37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59. Райони пусків – Саратовська область, акваторія Чорного моря та окупована частина Запорізької області

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Читайте також: Ураження російського носія «Калібрів», з якого обстрілюють міста України. Що про це відомо?

Українські військові звітують про збиття або подавлення 548 повітряних цілей, зокрема:

510 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23

32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59

«Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації», – заявляє командування.

Зокрема, протягом ночі через удари по Запоріжжю загинула одна людина, 22 постраждали. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про пошкодження інфраструктурих об’єктів у Дніпрі, Павлограді та Нікопольському районі. За його попередніми даними, ніхто не постраждав.







