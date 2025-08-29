Ураження російського носія «Калібрів», з якого обстрілюють міста України. Що про це відомо?

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що бійці спецпідрозділу «Примари» ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці департаменту активних дій ГУР атакували борт носія «Калібрів».

Про який саме корабль йдеться? Як пройшла спецоперація? І що взагалі відомо про кораблі цього типу Чорноморського флоту Росії?

Інформацію зібрав проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Головне управління розвідки МО України повідомило, що 28 серпня в результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР «Примари» в Азовському морі недалеко від тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М», який є носієм крилатих ракет типу «Калібр».

«Бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія «Калібрів». У результаті ударів російський ракетний корабель, що знаходився в зоні потенційного пуску «Калібрів» у Темрюцькій затоці, отримав пошкодження і був змушений покинути район бойового чергування», – наводять подробиці українські розвідники та публікують кадри ураження корабля.

Міноборони Росії в ранковому зведенні повідомило, що протягом минулої ночі в період з 23.00 27 серпня до 7.00 28 серпня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 22 БПЛА над акваторією Чорного моря, 11 БПЛА над територією Кримського півострова та один БПЛА – над акваторією Азовського моря.

Удар по ракетному кораблю російське військове відомство не коментувало.

Це перший відомий випадок ураження малого ракетного корабля типу «Буян-М».

Кораблі для внутрішніх морів

У складі Чорноморського флоту РФ перебувають чотири МРК проєкту 21631 «Буян-М» – «Вишній Волочок», «Орехово-Зуєво», «Інгушетія» та «Грайворон». Це новітні кораблі, введені в стрій у 2018–2021 роках. Належать до серії російських багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів (МРК) 3-го рангу малого водотоннажності з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони класу «річка-море».

Офіційне призначення кораблів цього проєкту – охорона та захист економічної зони держави у внутрішніх морських басейнах.

МРК «Буян-М» обладнаний установкою вертикального пуску на 8 крилатих ракет «Онікс» або «Калібр», що дозволяє завдавати ударів по наземних цілях на відстань до 2500 км. Протикорабельні ракети зі складу комплексу «Калібр» можуть вражати морські цілі на відстані до 500 км.

Артилерійське озброєння корабля представлене однією 100-мм АУ А-190 «Універсал» та однією 30-мм автоматичною АУ АК-630М-2 «Дует» з двома шестиствольними обертовими гарматами. МРК також озброєний двома пусковими установками ЗУР 3М-47 «Гибка Р», двома 14,5-мм і трьома 7,62-мм кулеметами.

Військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ на умовах анонімності розповів Крим.Реалії про ці кораблі.

Уражений «Буян-М» знаходився в Темрюцькій затоці Азовського моря. Поруч – потужна ППО прикриття Керченського мосту

Слабкими місцями малих ракетних кораблів «Буян-М» є неможливість перебування в морі при штормі вище п'яти балів, а також слабка система протиповітряної оборони, стверджує підполковник запасу ЗСУ.

«При розробці даного типу кораблів передбачалося, що сильна ППО їм не потрібна, оскільки при пересуванні річками або внутрішніми морями МРК будуть під захистом наземної протиповітряної оборони. Уражений «Буян-М» знаходився в Темрюцькій затоці Азовського моря. Поруч – потужна ППО прикриття Керченського мосту, розташована на обох берегах протоки, на Таманському та Керченському півостровах. Але це не завадило ГУР здійснити свою операцію», – коментує колишній український офіцер.

«МРК «Буян-М» належать до класу «річка-море», тому мають низьку осадку – лише 2,6 метра. Це дозволяє їм внутрішніми морськими шляхами Росії здійснити перехід, наприклад, з Чорного моря в Балтійське або Каспійське.

У складі Балтійського флоту чотири кораблі цього проєкту 21631, у Каспійській флотилії – три. Тому РФ, за необхідності, може перекинути МРК в Азовське і Чорне моря. Чи буде вона це робити – це інше питання», – сказав військовий експерт із Криму.

Учасники нападу на Україну

Із початку повномасштабного військового вторгнення Росія активно застосовувала ракети типу «Калібр» для обстрілу міст материкової України, запускаючи їх, зокрема і з МРК «Буян-М». У перший день було запущено щонайменше 30 ракет.

Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, що діяв під час розробки та закладання кораблів, забороняв наземне базування крилатих ракет, аналогічних «Калібр», з дальністю в 2500 км, але не морське, тоді як корабель-носій таких ракет міг вести вогонь з акваторій, де йому не загрожує флот імовірного супротивника, а дії авіації супротивника частково скуті береговою ППО.

Однак Збройні сили України швидко вдосконалювали свою ППО, зокрема і за допомогою західних партнерів. За даними аналітиків RUSI (Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень, Велика Британія), вже до кінця 2022 року ЗСУ перехоплювали 70–80 % крилатих ракет «Калібр», випущених Росією.

У 2024 році боєздатні російські кораблі після успішних українських ударів втекли на базу в Новоросійськ, а кількість атак «Калібрами» зменшилася в рази.

Уражений минулої ночі «Буян-М» вийшов для пуску «Калібрів» під час масованої атаки, здійсненої Росією по Києву та іншим містам, але так і не встиг запустити ракети.

Одним із МРК «Буян-М» – «Вишній Волочок» – командує колишній український офіцер, який зрадив присягу. Денис Сухар, колишній військовослужбовець ВМС України, командував ракетним катером «Прилуки».

У 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік Росії. Українське Держбюро розслідувань оголосило підозру Денису Сухарю в держзраді. Йому загрожує ув'язнення на строк до 15 років.