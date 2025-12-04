Зеленський анонсував рішення щодо нового голови свого офісу «найближчим часом»

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового голови Офісу президента – про це він заявив у зверненні 4 грудня.

«Ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу», – заявив голова держави.

Він не навів імен кандидатів на посаду.

Також Зеленський повідомив, що призначив на завтра засідання Ставки Верховного головнокомандувача, і серед питань буде новий розподіл особового складу серед підрозділів:

«Більш раціональний, – щоб бригади могли відчувати себе більш упевнено. В кожній бойовій бригаді про це говорять – готуємо рішення».

Раніше 4 грудня народний депутат від «Слуги Народу» Богдан Кицак в ефірі Радіо Свобода заявив, що, за його інформацією, найбільш вірогідним кандидатом на посаду керівника Офісу президента є міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

28 листопада стало відомо про проведення обшуку у голови Офісу президента. Андрій Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає». Про те, в якій справі відбувалися обшуки, і який статус має голова Офісу президента, офіційно не інформували. За даними ЗМІ, Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.

Згодом того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Голова держави подякував Єрмаку за представлення української позиції на переговорах, але висловив бажання, «щоб не було чуток і спекуляцій».



