Зеленський анонсував «нові параметри» розподілу особового складу між бригадами

Президент Володимир Зеленський провів розмову із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою 29 листопада.

«Готуємо деталі рішення щодо нових параметрів розподілу особового складу між бойовими бригадами, і це має бути дійсно раціонально», – повідомив він.

Голова держави додав, що розмова стосувалася також питань щодо військової освіти в Україні.

Паліса наразі не коментував розмову публічно.

Днями після чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача Зеленський заявив про запит на справедливий розподіл особового складу між бригадами.

Коментуючи ці слова, заступник голови ОП Павло Паліса повідомив, що це питання «вже неможливо відкладати», і він та начальник Генерального штабу Андрій Гнатов отримали доручення від президента підготувати конкретні пропозиції по цьому напрямку.

Паліса тоді вказав на необхідність впорядкувати систему, яка працюватиме однаково для всіх для забезпечення «справедливості, довіри і стабільності для підрозділів», які тримають важкі напрямки.



