В ОП уточнили заяву Зеленського про розподіл особового складу між бригадами на фронті

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса пояснив заяву президента Володимира Зеленського про розподіл особового складу між бригадами на фронті.

За його словами, це « »болюча розмова», яка давно назріла і яку вже неможливо відкладати.



«Це не нова тема, я знаю про неї, коли ще сам був комбригом. Але це болюча розмова, яка давно назріла, і яку вже неможливо відкладати.Йдеться про справедливий і зрозумілий розподіл поповнення для бойових бригад. Ми з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим сьогодні отримали доручення від Президента на Ставці підготувати конкретні пропозиції по цьому напрямку. Потрібно впорядкувати систему, яка має працювати однаково для всіх. На мою думку, теперішній рівень мобілізації дозволяє це зробити», – написав він у телеграмі.

Паліса наголосив, що це питання «справедливості, довіри і стабільності для підрозділів», які щодня тримають важкі напрямки.

«Коли бригада знає, що отримає поповнення вчасно і у визначеному обсязі – вона інакше планує підготовку, навчання мобілізованих та, відповідно, всю свою діяльність. І ще важливо: йдеться не тільки про кількість людей. Тут ще важлива якість підготовки, яку потрібно дозволити проводити всім бойовим бригадам самостійно… теж буде частиною моєї пропозиції», – додав він.

Раніше після засідання Ставки верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський заявив, що один із таких запитів – справедливий розподіл особового складу між бригадами.

«Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, і зараз є доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу та дуже досвідченим військовим», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, найближчим часом мають бути підготовлені проєкти рішення.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, Покровський напрямок залишається ділянкою фронту, на якій тривають найінтенсивніші бої. Водночас за добу війська РФ значно посилили свої атаки на Лиманському напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



