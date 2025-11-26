ЗСУ: війська РФ закидають нечисленні групи до центру Покровська – cтворюють картинку для пропагандистських медіа

У Покровську на Донеччині точаться бої, сили РФ закидають нечисленні групи до центральної частини міста, завдання яких – створити картинку для пропагандистських медіа, повідомляє у телеграмі угруповання військ «Схід».

«Противник, користуючись погодними умовами, намагається інфільтруватися до південної частини міста. Наші захисники зупиняють спроби малих ворожих груп просунутися на північ», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

Угруповання військ «Схід» зазначає, що російські загарбники планували захопити Покровськ до вересня, але бої у місті тривають досі, а в результаті «запеклих боїв ворог зазнає величезних втрат і вже змушений задіювати резерви».

У ЗСУ додають, що противник посилює тиск на Мирноград, намагається перерізати логістику між цим містом і Покровськом.

«Українські захисники також активно працюють над руйнуванням логістики російської армії, завдяки чому суттєво скоротилася кількість штурмових дій із застосуванням бронетехніки з боку РФ», – зазначають в угрупованні військ «Схід».

23 листопада 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляв, що Сили оборони провели зачистку в центральних районах Покровська, зокрема, йдеться про район залізничного вокзалу, педагогічного училища та скверу «Соборний».

Корпус зазначив, що завдяки цьому агресор не зміг накопичити сили і посилити тиск на північну частину міста.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».



Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg 13 листопада повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



