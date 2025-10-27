Сотні військових РФ прорвалися у Покровськ. Спроби припинити вогонь зайшли в глухий кут?

Російські військові ввійшли до стратегічно важливого Покровська, президент України Володимир Зеленський охарактеризував ситуацію там як «складну» – із «жорсткими» боями, що розгорілися в самому місті та навколо нього.

У своєму вечірньому відеозверненні 26 жовтня Зеленський повідомив, що Росія зосередила значні сили навколо Покровська та прилеглого Мирнограда.

«Саме там, біля Покровська, росіяни зосередили своє головне ударне угруповання – значну кількість ворожих військ, – сказав Зеленський. – Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах. Жорсткі бої в місті, на підступах до міста, є ДРГ диверсійно-розвідувальні групи в місті. Важко з логістикою»

Зеленський наголосив, що українські війська утримують основні оборонні рубежі.

Місто, яке давно під прицілом

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

На початку жовтня лідер РФ Володимир Путін заявив, що російські війська увійшли до міста. Але тоді українські посадовці спростували ці повідомлення, зазначивши, що агресор й далі зазнає важких втрат у регіоні.

26 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у Покровську накопичились близько 200 російських солдатів – «за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп».

«Тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів», – зазначили у відомстві.

Російські посадовці заявляють про удари в кількох регіонах

Тим часом українські сили завдали кількох ударів по території Росії.

Влада Бєлгородської області стверджує, що 1 людина загинула, понад 20 були поранені внаслідок атак українських дронів у прикордонних районах.

Уранці 27 жовтня мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські підрозділи ППО збили щонайменше 34 українські безпілотники, які летіли в напрямку російської столиці. Подробиці наразі відсутні, але два з чотирьох міських аеропортів тимчасово закрили.

У Тульській області, що межує з Московською, за словами губернатора регіону Дмитра Міляєва, 27 жовтня зранку було збито близько 24 українських дронів.

Губернатор Брянської області Андрій Богомаз заявив, нібито одна людина загинула, а п’ятеро отримали поранення внаслідок атаки дрона.

Протягом минулого тижня Росія завдала численних ударів по Україні.

Вранці 26 жовтня російський дрон влучив у багатоповерхівку в Києві, убивши трьох людей і поранивши щонайменше ще 33, зокрема семеро дітей.

Сумські посадовці також повідомили 26 жовтня, що щонайменше десять людей були поранені, коли російський дрон влучив у мікроавтобус на трасі Суми – Білопілля.

Україна продовжує зазнавати майже щонічних атак російських дронів і ракет, які влучають у житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Києві та інших великих містах далеко від лінії фронту. Москва заперечує удари по цивільних об’єктах, попри численні докази таких атак.

Київ завдає ударів по об'єктах на території РФ. Від початку 2024 року українських повітряних атак регулярно зазнають військові підприємства, НПЗ та інші об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Росії й на окупованих територіях.



Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Припинення вогню: глухий кут

Спроби домогтися припинення вогню у війні Росії проти України, яка триває вже майже чотири роки, зайшли в глухий кут.

25 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається «марнувати свій час» на зустріч із Путіним, якщо кремлівський лідер не готовий домовлятися про завершення війни проти України.

Трамп спілкувався з Путіним 10 днів тому й планував зустрітися з ним у Будапешті найближчими тижнями. Однак пізніше президент США скасував зустріч, хоча зазначив, що вона може відбутися іншим разом.

Його коментарі пролунали після оголошення про те, що Міністерство фінансів США запроваджує фінансові санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії – «Роснефть» і «Лукойл».

Заходи, оголошені 22 жовтня, стали першим вагомим санкційним рішенням Трампа проти Росії з моменту його вступу на посаду президента в січні цього року.

Кирило Дмитрієв, голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та спецпредставник президента РФ, минулого тижня відвідав Вашингтон для нових зустрічей.

У відео, опублікованому 26 жовтня у кого Телеграмі, Дмитрієв заявив, нібито Москва «налаштована на конструктивний діалог і чітке донесення позиції Росії по багатьох пунктах», а також що вона хоче «мирного рішення». Після чого повторив традиційні умови Кремля: «повагу до всіх інтересів Росії» та «викорінення всіх першопричин «Першопричинами» війни проти України в Москві називають насамперед розширення НАТО і прагнення України вступити до Альянсу. української кризи».

В інтерв’ю телеканалу CBS News, яке вийшло 26 жовтня, міністр фінансів США Скотт Бессент спрогнозував, що нові санкції проти «Роснефті» та «Лукойла» болісно вдарять по російській економіці.

«Усе, що ми робимо, підштовхуватиме Путіна до переговорів. Саме нафта фінансує російську воєнну машину, і я вважаю, що ми можемо суттєво скоротити його прибутки», – сказав він.

Бессент також прямо розкритикував Дмитрієва, назвавши його «російським пропагандистом», – незвична публічна критика з боку високопоставленого представника адміністрації Трампа на адресу російського посадовця, що прибув із візитом.

За матеріалами Української та Російської служб Радіо Свобода, а також Reuters та DPA