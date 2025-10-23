Трамп заявив, що його зустріч із Путіним у Будапешті скасована

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у Будапешті була скасована, але допустив, що вона може відбутися в майбутньому.

Трамп знову сказав, що хоча його розмови з Путіним були приємними, вони нічого не дали. Останнім прикладом їхньої розмови є дзвінок минулого тижня, після якого Трамп оголосив, що вони з Путіним проведуть саміт в Угорщині.

Проте 21 жовтня президент США заявив, що не хоче ризикувати можливістю «марної зустрічі» після того, як високопоставлений представник Білого дому заявив, що зустріч не відбудеться «найближчим часом».

22 жовтня Трамп заявив журналістам, що скасував зустріч: «Мені це просто здалося неправильним. Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого повинні досягти. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому».

Відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з генсекретарем НАТО Марком Рютте у Вашингтоні, Трамп сказав, що «настав час» для посилення санкцій проти Росії. Незадовго до цього Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу», а також їхніх дочірніх компаній.

Тим часом, у Росії 22 жовтня заявили, що підготовка до зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа все ще триває, попри заяву американського лідера про її відтермінування.