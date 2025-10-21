«Трамп знову неправильно зрозумів готовність Путіна до завершення війни». Чому насправді відклали зустріч Рубіо й Лаврова?

Ще у вихідні політичні експерти впевнено говорили про майбутню зустріч президента США Дональда Трампа, російського керманича Володимира Путіна і, можливо, президента України Володимира Зеленського в Будапешті, яка відбудеться зовсім скоро. Її підготовкою мали займатися держсекретар США Марко Рубіо і глава МЗС РФ Сергій Лавров. Однак увечері в понеділок телеканал CNN повідомив, що особиста зустріч між Лавровим і Рубіо, на якій вони і мали обговорювати контури зустрічі в Будапешті, відкладена на невизначений термін після телефонної розмови двох дипломатів, яка відбулася 20 жовтня. Спочатку агентство Reuters повідомляло, що Лавров і Рубіо можуть зустрітися найближчого четверга, 23 жовтня.

Кремль спочатку охарактеризував телефонну розмову Рубіо і Лаврова як «конструктивну дискусію». Однак джерело CNN розповіло, що після телефонної розмови двох дипломатів американські офіційні особи вважали, що російська позиція «недостатньо просунулася далі свого максималістського курсу». І тому, за словами джерела, Рубіо поки навряд чи буде рекомендувати Трампу зустрічатися з Путіним.

Після появи публікації CNN заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков завуальовано заявив, що зустріч Рубіо і Лаврова нібито не відкладена, тому що у Кремля «і близько не було розуміння щодо термінів і місця такого контакту». А представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала статтю CNN «інфобалаганом».

Як слід розцінювати ці заяви? І чи означає відкладення зустрічі Рубіо і Лаврова, що зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті теж не буде, а Кремль продовжує дотримуватися мілітаристської риторики і не хоче сідати за стіл мирних переговорів щодо України? Створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время»поговорила про це з українським політологом Петром Олещуком.

– Зустріч Рубіо і Лаврова відкладається. Про що це може свідчити?

– Це свідчить про те, що на момент переговорів Рубіо і Лаврова процес міг забуксувати. Здається, що Трамп знову неправильно зрозумів готовність Путіна до завершення війни.

Напевно, ця «готовність» Путіна була йому неправильно подана спочатку. І все повернеться на круги своя, оскільки насправді Путін ніякої реальної готовності до завершення війни не демонструє. Вся ця історія з переговорами, із зустріччю в Будапешті для нього має тільки одну мету – загальмувати розвиток (військової) підтримки України, чого, власне кажучи, він і домігся. На цей момент питання про постачання Україні ракет «Томагавк» з порядку денного зняте, відкладене. Путіна це цілком задовольняє. Тепер він може тягнути час. Як довго він буде це робити, ми не знаємо. Але, в принципі, чому б йому не потягнути ще тиждень шляхом будь-яких переговорів з Лавровим?

Російська сторона банально використовує тему з переговорами для затягування часу

Як тільки американці почнуть говорити про те, що, можливо, вони знову перейдуть до якоїсь допомоги Україні або якихось санкцій, тоді, можливо, зустріч Рубіо і Лаврова наблизиться. Але потім знову можуть виникнути якісь «труднощі» в її проведенні та організації. Тобто російська сторона банально використовує цю тему з переговорами для затягування часу.

– І розмова про передачу Україні «Томагавків» якраз може бути таким тригером, який наблизив би таку зустріч і зробив Путіна більш поступливим?

– Він і наблизив. Але справа в тому, що Трамп відразу ж відступив (від цієї обіцянки), оскільки був упевнений, що переговори з Путіним у нього в кишені. Відповідно він заблокував питання про «Томагавки», і тепер у Путіна немає мотивації для того, щоб брати участь у цих переговорах.

Трамп дійсно має у своїх руках досить серйозний аргумент для впливу на Путіна. Але він не може ним адекватно розпорядитися

Тобто ось Трамп дійсно має, як виявилося, у своїх руках досить серйозний аргумент для впливу на Путіна. Але він не може ним адекватно розпорядитися. Він витягнув цю страшилку. Але як тільки Путін йому зателефонував 16 жовтня, він відразу ж відмовився від цієї ідеї, і все. Більше у Путіна немає мотивації для того, щоб серйозно ставитися до цих переговорів.

От якби, наприклад, Трамп заявив про те, що так, ми будемо проводити переговори, але паралельно з цим ми розвиваємо питання про «Томагавки» для України, і чим швидше пройдуть переговори з Путіним, тим менша ймовірність того, що «Томагавки» будуть використані проти Росії, тоді б Путін діяв зовсім інакше. І тоді б ніякого затягування часу з його боку не було.

– CNN пише, що держсекретар США Рубіо може не рекомендувати Трампу зустріч з Путіним, оскільки Росія «не готова відступити від своїх максималістських вимог» щодо України. Розмови про «Томагавки» тепер можуть поновитися або вже буде якийсь інший елемент тиску на Росію з боку США?

Трамп дуже важко визнає те, що він терпить зовнішньополітичні або інші політичні поразки

– Це залежить від Трампа. Розумієте, Трамп дуже важко визнає те, що він терпить зовнішньополітичні або інші політичні поразки. Наприклад, зустріч на Алясці завершилася провалом, і ми вже знаємо завдяки ЗМІ, про що конкретно там говорили: Трамп фактично був змушений вислуховувати історичні лекції від Путіна, замість того щоб вести реальні переговори. Але після цього Трамп заявив, що все було чудово.

І зараз, якщо, наприклад, дійсно Рубіо не рекомендує проведення зустрічі (а це логічно), то це означає, що цього разу Трамп хоча б врахував помилки попередніх переговорів на Алясці. І, перш ніж проводити зустріч (Трампа і Путіна), спочатку вирішили узгодити порядок денний. І виявилося, що він не узгоджується.

Ну, відповідно, тепер потрібно визнати, а що? Що Путін обдурив Трампа вчергове? Ну, я, чесно кажучи, сумніваюся, що Трамп на це піде. Швидше за все, він буде говорити, що «подивимося ще два тижні, що відбудеться, а через два-три тижні повернемося до цього питання».

Я б не очікував, що розуміння того, що зустріч у Будапешті як продуктивна угода буде неможливою, автоматично означатиме, що Трамп повернеться до риторики з «Томагавками» щодо Росії. Тому що, повторюся: навіть якщо він іноді визнає, що ось Путін водить його за ніс, йому все-таки психологічно складно визнавати, тим більше так швидко, що його зусилля виявлялися безперспективними.