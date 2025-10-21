Зеленський про нічну атаку: «щойно тиск ослаб, росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії»

У Чернігівській та Сумській областях тривають відновлювальні роботи після російських ударів по українській енергетиці, повідомив президент Володимир Зеленський 21 жовтня.

«Били навіть FPV-дронами по трансформаторах у Запорізькій області. Дякую ремонтним бригадам, енергетикам, усім комунальним службам, ДСНС, які майже цілодобово працюють і підтримують людей. Сьогодні вже були доповіді віцепрем’єра Олексія Кулеби і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Необхідні сили є, у кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання», – повідомив він.

Водночас, за словами Зеленського, потрібна активна робота дипломатів. Він нагадав, що Росія виявила готовність повернутися до дипломатії, щойно Володимир Путін «відчув справжній тиск і загрозу «Томагавків».

«І щойно тиск трохи ослаб, росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, відкласти діалог», – додав він.

Президент закликав продовжувати тиск на Росію, а також висловив думку, що лише достатня далекобійність української оборони «повертає Путіна до реальності».

Раніше про те, що в Чернігові й північних громадах області через масований російський удар немає електропостачання, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус. Згодом Міненерго повідомило, що аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості почати роботи з відновлення електропостачання через «безперервний терор російських дронів»

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



