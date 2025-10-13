У Харкові через удар РФ постраждали четверо людей, є знеструмлення – Терехов

У Харкові через російський удар постраждали четверо людей, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов.

За його даними, було влучання по території медичного закладу – попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Пошкоджено щонайменше 12 приватних авто.

Внаслідок ударів РФ частково знеструмлені три райони Харкова, додав мер.

Раніше місцева влада повідомила, що російські війська вдарили КАБами по Харкову, виникла велика пожежа у Салтівському районі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.