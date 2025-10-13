Доступність посилання

Війська РФ вдарили КАБами по Харкову, виникла пожежа – влада

Інформації про постраждалих наразі немає
Російські війська вдарили КАБами по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його даними, під ударом опинився Слобідський район, також виникла велика пожежа у Салтівському районі.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

