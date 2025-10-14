Зеленський про нічні атаки Росії: головною ціллю була енергетика, тривають відновлювальні роботи

Президент Володимир Зеленський прокоментував атаки Росії на українські регіони вночі проти 14 жовтня.

«Головні цілі – наша енергетика. Дев’яносто шість ударних дронів було, більшість вдалося збити, але, на жаль, не всі», – заявив він у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, президент згадав про удари по Харкову, де постраждала лікарня, а також Кіровоградщині, Сумщині та Донеччині. За його словами, всюди, де це потрібно, працюють необхідні служби й тривають відновлювальні роботи.

«Щодня, щоночі Росія б’є по електростанціях, лініях електропередачі, під ударами наші газові об’єкти. Світ може позбавити Москву можливості завдавати цих жорстоких ударів проти життя. Партнери знають, що для цього потрібно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, інші життєво важливі системи», – перерахував Зеленський.

Він додав, що Київ розраховує на дії Сполучених Штатів і Європи, країн «Групи семи», усіх партнерів, які мають ці системи та можуть їх надати.

«Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів, КАБів, тоді російський повітряний терор втратить будь-який сенс», – наголосив він.

Раніше обласна влада та ДСНС повідомили про знеструмлення п’ятьох населених пунктів через російські удари по Кіровоградській області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



