Повітряні сили звітують про збиття 69 російських дронів із 96 вночі

Російська армія запустила 96 ударних дронів Shahed, «Гербера» й інших типів по Україні протягом ночі, повідомляє командування Повітряних сил.

Близько 60 із безпілотників – «Шахеди». Пуски здійснювалися з Міллєрова, Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського в окупованому Криму.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили зафіксували влучання 27 ударних безпілотників на семи локаціях і падіння уламків на одній.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



