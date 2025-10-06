ISW: у вересні Росія в середньому застосовувала 187 далекобійних БпЛА для нічних атак по Україні

Російські нічні атаки по Україні у вересні 2025 року включали в середньому 187 далекобійних безпілотників (багато з яких були типу «Шахед»), йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, у січні 2025 року аналогічні атаки були з застосуванням в середньому лише 83 безпілотників.

У ISW звертають увагу, що у вересні 2025 року Росія вночі почала частіше атакувати з застосуванням понад 500 безпілотників.

Аналітики зауважують, що Росія змогла значно збільшити виробництво безпілотників «Шахед», розширивши завод у Єлабузі, що дозволило їй завдавати дедалі більших та частіших ударів безпілотниками далекої дальності по Україні.

У контексті обговорення надання Україні американських ракет Tomahawk у звіті зауважується, що здатність України завдавати ракетних ударів глибоко в російський тил з більшим корисним навантаженням дозволить Україні значно пошкодити, якщо не знищити, ключові військові об’єкти в Росії, такі як завод безпілотників «Шахед» у Єлабузі, Республіка Татарстан.

За останніми даними української розвідки, Росія може виробляти до 2700 «Шахедів» на місяць.

Росія може виробляти до 2700 ударних дронів «Шахед» на місяць, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Днями головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська у вересні під час масованих атак проти України застосували майже 6900 дронів, з яких понад 3600 – типу «Шахед».

Протягом вересня російські війська атакували Україну переважно дронами. Зокрема, вночі 7 вересня сили РФ завдали рекордного за кількістю використаних дронів повітряного удару по Україні – вони запустили, за даними Повітряних сил України, 805 ударних дронів «Шахед» та безпілотників-імітаторів. За даними місцевої влади, у Києві через цю атаку загинули пʼятеро людей, зокрема дитина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



