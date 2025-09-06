Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

РФ може виробляти до 2700 «Шахедів» на місяць – ГУР

Армія РФ уже здатна запускати по пів тисячі дронів за одну ніч
Армія РФ уже здатна запускати по пів тисячі дронів за одну ніч

Росія може виробляти до 2700 ударних дронів «Шахед» на місяць, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Наростили виробництво «Герань-2», це «Шахед» звичайний, … цієї модифікації з бойовою частиною вони сьогодні можуть дійти до 2700 на місяць. Плюс окремо значна кількість обманок, без бойової частини», – сказав Юсов в інтерв’ю Новини.LIVE.

«Ми бачимо сотні «Шахедів» у комбінованих атаках разом із ракетами. Масовані удари – це серйозний виклик для наших сил ППО і протиракетної оборони. І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати нам захищати українське небо», – сказав Юсов.

4 вересня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що в Силах оборони триває робота з нарощування спроможностей для протидії ударним дронам «Шахед», якими РФ атакує Україну. «Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим «Шахедам» і «Гераням». Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження і РЛС», – повідомив він.

Іран, за повідомленнями, передав Росії технології з виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 восени 2022 року, згодом РФ запустила власне виробництво в Єлабузі. «Шахеди», які в Росії маркують як «Герань-2», зазнали суттєвої модернізації. Армія РФ уже здатна запускати по пів тисячі дронів за одну ніч.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG