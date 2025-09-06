РФ може виробляти до 2700 «Шахедів» на місяць – ГУР

Росія може виробляти до 2700 ударних дронів «Шахед» на місяць, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Наростили виробництво «Герань-2», це «Шахед» звичайний, … цієї модифікації з бойовою частиною вони сьогодні можуть дійти до 2700 на місяць. Плюс окремо значна кількість обманок, без бойової частини», – сказав Юсов в інтерв’ю Новини.LIVE.

«Ми бачимо сотні «Шахедів» у комбінованих атаках разом із ракетами. Масовані удари – це серйозний виклик для наших сил ППО і протиракетної оборони. І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати нам захищати українське небо», – сказав Юсов.

4 вересня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що в Силах оборони триває робота з нарощування спроможностей для протидії ударним дронам «Шахед», якими РФ атакує Україну. «Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим «Шахедам» і «Гераням». Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження і РЛС», – повідомив він.

Іран, за повідомленнями, передав Росії технології з виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 восени 2022 року, згодом РФ запустила власне виробництво в Єлабузі. «Шахеди», які в Росії маркують як «Герань-2», зазнали суттєвої модернізації. Армія РФ уже здатна запускати по пів тисячі дронів за одну ніч.