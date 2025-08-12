Війська РФ застосовують для ударів по Україні чотири модифікації дронів – ОП

Російські військові використовують для ударів по Україні чотири модифікації безпілотників на основі іранських «Шахедів», повідомив радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, йдеться про:

Shahed-136 (Іран) – ударний дрон одноразового використання з дальністю 2000 кілометрів, швидкістю 180 км/год і 50-кілограмовою бойовою частиною. Цей дрон використовує CRPA-антену і LTE для передачі телеметрії. Модернізації: зміна кольору, оновлення бойової частини, передача даних через LTE.

Герань-2 (Росія, «Алабуга») – локалізований аналог Shahed-136 з тими ж характеристиками, але з російськими компонентами і CRPA-антеною «Комета». Має модернізації двигуна і адаптацію до зимових умов.

Гарпия-А1 (РФ, Іжевськ) – розвиток Shahed-136 з меншою дальністю (1500 км) і можливістю встановлення до 90 кг бойової частини. Може бути оснащений тепловізором з ШІ-наведенням і можливістю нести касети ПТМ-3 для мінування.

Гербера (РФ) – мультизадачний дрон із дальністю 450 кілометрів і швидкістю 160 км/год. Може виконувати роль хибної цілі, ударного, ретранслятора чи розвідувального апарата.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.