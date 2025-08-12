У СБУ заявили про другу за тиждень атаку на термінал зберігання «Шахедів» у Татарстані

Служба безпеки України повідомила 12 серпня, що українські дрони вдруге за тиждень атакували термінал зберігання «Шахедів» у російському регіоні Татарстан.

«Далекобійні дрони Центру спецоперацій «А» СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання «Шахеди», а також іноземні комплектуючі до них. Склад розташований у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України», – йдеться в повідомленні.

У СБУ зауважили, що зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, в приміщеннях якого зафіксовані осередки займання.

«Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для «шахедного» терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі», – наголосили у Службі безпеки.

Попередня атака на цей військовий об’єкт РФ відбулася 9 серпня. Тоді в СБУ уточнили, що дрон влучив у будівлю логістичного хабу, після чого почалася пожежа.

Російська влада заяву СБУ і дані про уражені цілі не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.