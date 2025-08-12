ЗМІ: нафтопереробний завод у Саратові припинив прийом нафти після атаки дронів

Російський нафтопереробний завод у Саратові, що належить компанії «Роснефть», припинив прийом нафти після атаки дронів у неділю, повідомляє Bloomberg з посиланням на слова особи, обізнаної з цим питанням.

Цей нафтопереробний завод є третім, який зазнав пошкоджень від ударів дронів цього місяця.

Нафтопереробний завод у Саратові, розташований у Волзькому регіоні, має проєктну потужність близько 140 000 барелів нафти на добу. Як зауважує Bloomberg, його тривала зупинка може вплинути на внутрішні поставки бензину саме в той час, коли попит на паливо демонструє сезонне зростання. Пресслужба «Роснефти» не відповіла на запит Bloomberg про коментар.

За повідомленнями російських медіа, в ніч проти 10 серпня група безпілотників атакувала нафтопереробний завод у російському місті Саратов.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін розповів, що у ніч на неділю українські безпілотники атакували Саратов і «є пошкодження на одному з промислових підприємств».

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські військові завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу, додавши, що це підприємство є «одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури РФ, задіяних у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами».

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

У Генштабі ЗСУ час від часу підтверджують удари по об’єктах у РФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть.



