Росія: у Саратові дрони атакували НПЗ – медіа

У ніч проти 10 серпня група безпілотників атакувала нафтопереробний завод у російському місті Саратов.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін розповів, що у ніч на неділю українські безпілотники атакували Саратов і «є пошкодження на одному з промислових підприємств».

Водночас, у місцевих телеграм-каналах жителі викладали відео нічного удару, на яких видно клуби диму та відкрите горіння, ймовірно, на місцевому НПЗ.

Згодом Міноборони РФ відзвітувало, що за ніч засоби ППО «знищили та перехопили 121 український безпілотник».

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах вийшли з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

У Генштабі ЗСУ час від часу підтверджують удари по об’єктах у РФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть.