Генштаб ЗСУ: Росія втратила за добу ще 950 військових, чотири ББМ і 70 артсистем

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 063 240 своїх військових, зокрема 950 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 10 серпня наводить український Генштаб.

У командуванні ЗСУ також оприлюднили дані про втрати російської техніки:

танків – 11 08972 (+1 одиницю за минулу добу)

бойових броньованих машин – 23 107 (+4)

артилерійських систем – 31 343 (+70)

РСЗВ – 1460 (+4)

засобів ППО – 1204

літаків – 421

гелікоптерів – 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 455 (+140)

крилатих ракет – 3556 (+1)

кораблів/катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 982 (+136)

спеціальної техніки – 3936

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Російська служба Бі-Бі-Сі, видання «Медіазона» і команда волонтерів, які ведуть підрахунок втрат військовослужбовців за відкритими джерелами, 1 серпня повідомили, що, за їхніми підрахунками, з початку повномасштабної війни Росії проти України до 29 липня на фронті загинуло 121 507 російських військовослужбовців.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ та органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.



