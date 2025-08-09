Макрон заявив про необхідність участі України і Європи у виробленні плану припинення війни

Президент Франії Емануюель Макрон наголосив на необхідності участі України і Європи в переговорах щодо мирного врегулювання війни Росії проти України. Він написав про це у соцмережі X 9 серпня після розмов із президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

«Ми залишаємося рішучими у підтримці України, працюючи в дусі єдності й розвиваючи роботу, проведену в рамках Коаліції охочих. Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку. Європейці також обов’язково будуть частиною рішення, оскільки на кону стоїть їхня власна безпека. Я продовжуватиму тісну координацію з президентом Зеленським і нашими європейськими партнерами», – написав Макрон.

Заява з’явилася в той час, як президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ.

Оголошуючи про зустріч 8 серпня, Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – наголосив голова держави.

Президент додав, що Україна готова до «реальних рішень, які приведуть до миру».

Видання Wall Street Journal із посиланням на неназваних європейських чиновників, знайомих із ходом переговорів, 9 серпня написало, що представники України і європейських країн представили свій план припинення війни – як основу для запланованих на наступний тиждень переговорів між президентами США й Росії.

Зокрема, за повідомленням, цей план передбачає вимогу припинення вогню до будь-яких інших кроків, вказує, що обмін територіями можливий лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних районів, Росія має вивести війська з інших, а також передбачає, що будь-яка територіальна поступка з боку Києва має бути підкріплена твердими гарантіями безпеки, включаючи потенційне членство України в НАТО.