«Нав’язують ідею «обміну» без гарантій»: Зеленський заявив, що не бачить зрушень у позиції Росії

Україна не бачить зрушень у позиції Росії, наголосив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Зеленський звернув увагу, що цими днями активність дипломатії «надвисока», але зрушень у російській позиції немає.

«Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само нав’язують ідею «обміну» української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни», – заявив він.

За словами президента, «всі кроки мають наближати до завершення війни, а не до її реконфігурації, а спільні з партнерами рішення повинні працювати на спільну безпеку».

«Обговорили також із Метте нашу роботу заради вступу у Євросоюз, результати на цьому шляху України та Молдови. Однаково бачимо необхідність справедливого підходу й виконання зобовʼязань як для України, так і для Молдови разом», – підсумував Зеленський.

Напередодні президент США Дональд Трамп допустив можливий «обмін територіями» з РФ, а також повернення деяких територій Україні.

«Це дуже складно, але ми збираємося деякі території повернути. Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін», – заявив він.

Водночас лідер РФ Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стівену Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї східної частини Донецької області», пише The Wall Street Journal.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський вже заявляв, що Україна не буде віддавати свої території Росії.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – наголосив глава держави.

Президент каже, що Україна готова до «реальних рішень, які приведуть до миру». Але, як заявив Зеленський, «будь-які рішення, які проти України і без України, – одночасно і рішення проти миру».