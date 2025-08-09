Зеленський поспілкувався з Макроном і Стармером: йшлося про мир, дипломатію та безпеку

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, розповів український лідер у телеграмі.

«Вдячний за підтримку. Однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого. Потрібні чіткі кроки, максимум нашої з партнерами координації. Цінуємо налаштованість Британії, Сполучених Штатів, усіх партнерів закінчити війну», – зазначив Зеленський.

Також, за словами президента, сторони «активно працюють заради конструктивної дипломатії і того, щоб рішення могли спрацювати».

Згодом Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.





«Вдячний за підтримку. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації. Україна, Франція, всі партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру. Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України й інших європейських націй», – зазначив український лідер.

Раніше стало відомо, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним відбудеться на Алясці, йдеться у відповідній заяві американського лідера.

«Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска», – написав Трамп.

Однак, за його словами, «подальші подробиці зустрічі поки не будуть розкриватись».

Це буде перший саміт президентів США і Росії з часу зустрічі Путіна і тодішнього президента Джо Байдена в Женеві в червні 2021 року, приблизно за пів року до розриву відносин між Москвою і Вашингтоном, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі 8 серпня після підписання мирної угоди з лідерами Азербайджану та Вірменії, Трамп заявив, що угода про припинення бойових дій між Україною та Росією «наближається».



