Зеленський після розмови з Макроном: від РФ немає чіткої відповіді щодо реального припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони скоординували свої позиції щодо безпекових питань.

«Координуємо наші позиції й однаково бачимо необхідність спільного європейського погляду на ключові для Європи безпекові питання. Від виваженості та дієвості кожного нашого кроку, Європи й Америки, залежить дуже багато – і зараз, і на майбутнє», – написав президент у телеграмі.

За його словами, Україна наполягає на реальному припиненні вогню. «Україна готова до цього, і саме з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає. Тож найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля», – зазначив президент.

Зеленський додав, що вони з Макроном погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною.

«Домовились іще обговорити з президентом Франції підсумки моїх і його розмов протягом дня з іншими лідерами», – йдеться в повідомленні.

Макрон заяв за підсумками розмови поки що не робив.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський анонсував «день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру», зокрема з лідерами Німеччини, Франції й Італії.

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

Трамп також заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» його зустрічі з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів.

Зеленський після своєї розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 7 серпня заявив, що Україна готова до зустрічей у різних форматах.

«Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну», – заявив Зеленський.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни неодноразово наголошували, що Кремль не змінив своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.