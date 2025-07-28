Трамп заявив, що скоротить для Росії термін на укладення миру з Україною

Президент США Дональд Трамп 28 липня заявив, що скоротить наданий ним раніше Росії термін 50 днів на досягнення мирної угоди з Україною. За словами Трампа, він «розчарований у президенті (РФ Володимирі) Путіні» і має намір скоротити термін, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції та те, що станеться.

Наскільки буде скорочений термін, Трамп не сказав. 50 днів він надав Росії рівно два тижні тому – 14 липня.

Трамп говорив із журналістами перед зустріччю з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, яка відбувається 28 липня в Шотландії.

Наприкінці минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Трамп «втрачає терпіння» у зв’язку з поведінкою Росії в конфлікті з Україною і «втрачає бажання продовжувати чекати» від Москви будь-яких кроків, які могли б призвести до завершення війни.

14 липня Трамп, виступивши з жорсткою критикою на адресу Росії та особисто Путіна за небажання досягти миру, сказав, що дає 50 днів на укладення угоди про мир в Україні. Після закінчення цього терміну, який спливає 3 вересня, Трамп, за його словами, готовий запровадити санкції, насамперед високі мита щодо самої Росії та тих країн, які купують у неї енергоносії. Рубіо в інтерв’ю Fox News зазначив, що, зокрема, без підтримки Китаю, який закуповує у Росії нафту, Путін «не міг би витримати цієї війни».

Трамп також оголосив про готовність продавати союзникам США зброю для потреб України. Кілька країн, включно з Німеччиною, заявили про готовність брати участь у цій схемі.

У Росії стримано відреагували на заяви Трампа. Офіційна позиція Москви щодо них не змінилася. Російські представники кажуть, що зацікавлені у мирі, але лише на певних умовах – які у Києві вважають рівнозначними капітуляції. Йдеться, зокрема, про відмову України від частини територій – навіть тих, які Москва не контролює зараз або взагалі ніколи не контролювала.