Ердоган під час розмови з Путіним запропонував прийняти у Стамбулі третій раунд переговорів між Україною і РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з лідером РФ Володимиром Путіним, йдеться у повідомленні канцелярії турецького лідера в соцмережі X.

Відомо, що сторони обговорювали можливість нової зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.

«Ердоган наголосив на важливості початку третього раунду переговорів між Росією і Україною і повідомив, що Туреччина готова й надалі приймати у себе зустрічі в Стамбулі, коли сторони визначать відповідні дати», – уточнили в канцелярії президента Туреччини.

Крім того, Ердоган і Путін обговорили питання двосторонніх відносин між Туреччиною і Росією, а також регіональні та глобальні проблеми. Зокрема, турецький лідер назвав зіткнення в сирійському регіоні Сувейда «загрозою для всього регіону». Також він наголосив на важливості того, щоб Ізраїль «не порушував суверенітет Сирії».

«Туреччина хоче забезпечити стабільність і безпеку в Сирії, а також швидко відновити країну», – зазначив Ердоган.

У Кремлі також підтвердили розмову Путіна з Ердоганом і заявили, що президент РФ «підтвердив принциповий настрій на пошук політико-дипломатичного врегулювання конфлікту та подякував Ердогану за готовність і надалі сприяти проведенню прямих російсько-українських переговорів на стамбульському майданчику».

На переговорах у Стамбулі 2 червня Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів до кінця червня. Москва відкинула цю пропозицію.

19 червня російський президент Володимир Путін заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але знову заявив про нібито його нелегітимність.

У травні Путін запропонував поновити «прямі переговори» з Україною. Президент України Володимир Зеленський запропонував особисту зустріч у Стамбулі. А Трамп, який тоді перебував на Близькому Сході, заявив, що сам міг би приїхати до Стамбула, якби там зустрілися лідери Росії й України.

Однак Путін відправив у Стамбул російську делегацію, а сам не поїхав.