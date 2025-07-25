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Україна отримала підтвердження на 3 із 10 необхідних систем Patriot – президент

За його словами, «з питанням ракет працюємо, ракети у нас є»
За його словами, «з питанням ракет працюємо, ракети у нас є»

Україна отримала підтвердження на три системи Patriot з 10 необхідних повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Три. Офіційно я отримав підтвердження Німеччини на дві системи, Норвегія – одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами, щоб забезпечити ці 10», – сказав Зеленський.

За його словами, «з питанням ракет працюємо, ракети у нас є».

Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп готовий продавати Україні системи Patriot, завдання знайти гроші на всі 10 систем. Також, як зазначив президент, хотілося б мати до кожної системи одразу пакет із ракетами.

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Міністр оборони України Денис Шмигаль та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня повідомили, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.


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