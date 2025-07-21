РФ запустить ще більше дронів по Україні?

Росія планує запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно. Про це заявив глава спецштабу з питань України в Міноборони Німеччини, генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг.

За його словами, РФ нарощує виробництво дронів для масового застосування, і це може серйозно ускладнити роботу української системи ППО.

За данимиГоловного управління розвідки, на кінець травня 2025 року Росія випускала близько 2700 ударних дронів типу «Shahed-136/Герань-2» на місяць, а також близько 2500 імітаторів ударних БПЛА, як-от «Гербера».

На цьому тлі російський телеканал «Звєзда» показав репортаж із заводу з виробництва «Шахедів» у Єлабузі (Татарстан). У сюжеті демонструються масштаби складання дронів, якими регулярно атакують українські міста.

Також згадується, що на підприємство приходять працювати студенти місцевого коледжу і навіть дев'ятикласники.

У ніч на 21 липня Росія завдала масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил України, РФ запустила 426 безпілотників і 24 ракети.

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