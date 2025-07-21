Почалася зустріч «Рамштайну»: Україну представляють Шмигаль і Умєров

Розпочалася чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). Вона відбувається 21 липня у форматі онлайн, передає кореспондент Радіо Свобода.

Участь у засіданні беруть 52 країни на рівні міністрів оборони або їх заступників. Головують Велика Британія й Німеччина, які скликали зустріч.

Україну представляють міністр оборони Денис Шмигаль, якого на новій посаді вітають учасники зустрічі, і його попередник Рустем Умєров, що обійняв посаду секретаря РНБО і представляв Україну на попередніх зустрічах у цьому форматі.





Сполучені Штати представляє посол США при НАТО Метью Вітакер. Піта Геґсета, участь якого анонсувала місія Великої Британії при Альянсі, немає.

Попереднє засідання «Рамштайну», скликане Британією і Німеччиною, відбулося 4 червня в у штаб-квартирі НАТО за участі міністра оборони України Рустема Умєрова. На ньому вперше не було очільника оборонного відомства США.

Після цього Геґсет заявив, що Сполучені Штати були представлені на «Рамштайні», хоча там і не було голови Пентагону.



