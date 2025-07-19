Глава Пентагону та генсек НАТО в понеділок візьмуть участь у зустрічі «Рамштайн»

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у понеділок, 21 липня.

«У понеділок Велика Британія та Німеччина проведуть чергову зустріч Контактної групи з питань оборони України, до якої приєднаються генсекретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони Піт Геґсет, а також десятки країн Альянсу та партнерів», – йдеться в повідомленні делегації Великої Британії при НАТО, опублікованому 18 липня.

У НАТО також підтвердили участь у засіданні Марка Рютте.

Засідання відбудеться у онлайн-режимі.

Контактної групи з питань оборони України через тиждень після того, як 14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

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Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів. У Європі привітали цю заяву, але вважають, що 50 днів – це дуже багато.

У Кремлі заявили, що обіцянка Трампа підвищити тарифи та надіслати зброю Україні була сприйнята «не як сигнал до миру, а як сигнал до продовження війни».

Попереднє засідання «Рамштайну», скликане Британією і Німеччиною, відбулося 4 червня в у штаб-квартирі НАТО за участі міністра оборони України Рустема Умєрова. На ньому вперше не було очільника оборонного відомства США.

Після цього Геґсет заявив, що Сполучені Штати були представлені на «Рамштайні», хоча там і не було голови Пентагону.